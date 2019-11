Justiça determina que ‘Aquela Feijoada’ com pagode ao lado de locais de prova do Enem comece às 20h

O juiz federal do Rio Renato Cesar Pessanha de Souza, decidiu, no plantão Judiciário, a realização do evento ‘Aquela Feijoada’, com show do cantor Tiee neste domingo, às 13h, no Royal Sport Club, em Barra do Piraí, por ficar próximo a escolas onde serão realizadas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O magistrado determinou que qualquer show seja marcado na região para depois das 20h. A decisão acolhe pedido da foça-tarefa da Advocacia-Geral da União, criada para evitar que o teste sofra questionamentos na Justiça após sua realização. Em caso de descumprimento, o juiz afirma que será aplicada multa de R$ 100 mil.

Segundo a AU, a ‘equipe de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebeu solicitação proveniente do Consórcio Aplicador do Enem, dando conta da programação do evento neste domingo. “O evento, amplamente divulgado nas redes sociais, contará com o show completo de pagode do cantor Tiee, devendo certamente atrair grande público ao local e respectivo entorno”.

Responsável pela aplicação da prova, o Inep identificou que, ‘bem próximo ao Royal Sport Club estão localizadas as escolas CE JOAQUIM DE MACEDO (distante 250 metros do evento), que contará com 126 participantes no Enem; o CE BARAO DO RIO BONITO (distante 250 metros do evento), com 544 participantes; e o CIEP ANGELINA TEIXEIRA NETTO SYM (distante 1,06 KM do evento), com 189 participantes’.

“Dentre estes participantes inscritos nas 3 (três) escolas, 6 contarão com atendimento especializado/específico, com direito ao acompanhamento de aplicador especializado e ao horário ampliado, ou seja, com tempo adicional de uma ou duas horas além do horário normal das provas, que poderá se estender até às 20h ou 21h; a abertura dos portões será às 12h, com fechamento às 13h e início das provas às 13h e 30 min”, consta nos autos.

“Ora, diante dessa constatação, considero que a probabilidade de haver um ruído excessivo capaz de quebrar a isonomia na aplicação da prova, em desfavor daqueles que a fizerem nos locais indicados na inicial é grande e efetiva, principalmente se considerada a perspectiva de comparecimento de público indicada pelo Autor, não apenas no evento propriamente dito (feijoada+show musical), mas também no entorno, inclusive mediante a utilização de dispositivos móveis de emissão musical”, anotou.

O magistrado afirma que ‘por outro lado, o pedido principal, consubstanciado na determinação de não realização do evento “AQUELA FEIJOADA”, COM SHOW DO CANTOR Tiee, no dia 03/11/2019, às 13 horas, nas dependências do SPORT CLUB, em Barra do Piraí/RJ, também é medida excessiva, que poderá acarretar uma restrição desproporcional, tendo em vista a possibilidade de imposição de limitação que mantenha, ainda que parcialmente, a possibilidade de realização do evento’.

“Nesse contexto, diante da alegação do Réu no sentido de que o maior afluxo de público ao show se dará a partir de 15 horas, bem como considerando que compete ao Poder Público assegurar que as vias públicas estejam livres

para a circulação, entendo razoável e suficiente a determinação para que a realização do show programado tenha início somente a partir das 20 horas (ressaltando que o Procurador do INEP informou ao Juízo que esse será o horário máximo de extensão da prova), facultando-se ao organizador o adiamento do evento, desde que não seja remarcado para o próximo domingo, 10/11/2019, data de realização da segunda prova do ENEM”, conclui.