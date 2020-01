Justiça determina extinção de vantagens e gratificações ‘indevidas’ de R$ 764 mil a servidores da Rural do Semi-Árido

A Justiça Federal determinou extinção do pagamento de vantagens e gratificações ‘indevidas’ no montante de R$ 764 mil a servidores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). A decisão da 8.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte acolhe pedido da Advocacia-Geral da União.

Conduzida por meio da Procuradoria Seccional Federal de Mossoró (PSF/Mossoró) e Procuradoria da União do Estado do Rio Grande do Norte (PU/RN), a atuação da AGU evitou despesa de R$ 764 mil aos cofres públicos.

A decisão judicial ocorreu no âmbito de ação coletiva movida pelo Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior (Sintest/RN).

Segundo a AGU, a ação coletiva buscava anular atos da Universidade Rural que interromperam o pagamento de vantagens e gratificações concedidas aos servidores por decisões judiciais.

Por determinação do Tribunal de Contas da União, a Universidade Rural cessou os pagamentos em agosto de 2017 ‘após constatar que tais vantagens e gratificações eram incompatíveis com o regime jurídico único ou já haviam sido incorporadas às remunerações dos servidores em virtude de reestruturações feitas na carreira’.

Jurisprudência

A Universidade Rural do Semi-Árido juntou aos autos planilhas que ‘comprovaram a absorção dos pagamentos pelas reestruturações e reajustes posteriores concedidos aos servidores’.

A Universidade destacou que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a sentença que concede o direito a determinado porcentual de acréscimo remuneratório ‘deixa de ter eficácia a partir da posterior incorporação definitiva do referido porcentual na remuneração do servidor’.

“Da mesma forma, a coisa julgada trabalhista não pode prevalecer após mudança do regime celetista para o regime jurídico único, pois extinto o contrato de trabalho por força de lei, impõe-se o acolhimento do novo regime jurídico como o único a regular a matéria”, afirma o procurador federal Carlos André Studart Pereira, que atuou no caso.

Diante dos argumentos da AGU, o juízo da 8.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte reconheceu a validade dos atos da Universidade.

O magistrado ressaltou que a administração pública ‘tem o dever de anular seus próprios atos quando constata alguma irregularidade’.

“No caso, ficou constatado o pagamento errôneo de valores que não mais seriam devidos aos servidores da Ufersa, uma vez que oriundos de decisão judicial transitada em julgado destituída de eficácia”, assinalou o magistrado.

Um trecho da sentença diz. “Constatada, assim, a ilegalidade, que inclusive estava se repetindo mês a mês, era obrigação do TCU verificar isso e determinar à universidade a cessação dos pagamentos.”

Precedente

O procurador federal Carlos Pereira diz que a decisão ‘representa um importante precedente, já que varas federais em Natal estavam concedendo liminares para os servidores em ações individuais e suspendendo a determinação do TCU’.

“É um caso recorrente em muitas instituições federais de ensino e em outras entidades”, afirma o procurador.

Segundo Carlos Pereira, esta é ‘uma herança deixada pela Justiça do Trabalho para o regime jurídico único, que é o pagamento dessas verbas celetistas’.

“Agora, esse precedente pode servir de referência para que outros juízos, quando forem analisar processos similares, possam se espelhar nessa decisão”, pondera.

