Justiça de São Paulo suspende atividades de salão aberto em terreno residencial de Piracicaba

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu as atividades de um salão de cabeleireiros aberto em uma zona residencial de Piracicaba, no interior de São Paulo. O processo foi ajuizado pela associação de moradores local, que questionou a intenção do proprietário do imóvel em transformar o lote, destinado exclusivamente para residência, em um comércio com área gourmet.

Segundo o desembargador Enio Santarelli Zuliani, relator da ação, apesar da jurisprudência permitir uma ‘transformação em nome do progresso’ para flexibilizar restrições de loteamento, o caso em questão envolve a intenção do dono do imóvel e o ‘direito da coletividade’ envolvendo os demais moradores do entorno do estabelecimento.

“O requerido não adquiriu um terreno e sequer demoliu a casa construída para fins residenciais. Ele simplesmente adaptou ou reformou para funcionar um comércio onde só existe residências”, apontou Zuliani. “Esse propósito mercantil que está sustentando no lucro e para seu intento protocolizou requerimento (licença) para fins residenciais, escondendo sua real deliberação (alterar o sentido para salão de cabelereiro com anexos de venda de pães, doces, comidas em geral”.

Para o magistrado, manter as atividades do salão feriria o princípio da igualdade, pois os demais vizinhos não podem, pelas regras do loteamento, construírem estabelecimentos comerciais na região. O entendimento foi seguido pelos desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Alcides Leopoldo, Marcia Dalla Déa Barone, Maurício Campos da Silva Velho, Fábio Quadros e Natan Zelinschi de Arruda.

Os desembargadores fixaram em R$ 10 mil a multa diária pelo descumprimento da decisão, que paralisa as atividades do salão e das vendas conexas ao estabelecimento. O limite imposto foi de R$ 2 milhões.