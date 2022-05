Justiça de São Paulo autoriza homem a cultivar 15 pés de maconha em casa para extração do óleo de tratamento de filho autista

Um homem foi autorizado pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a cultivar ‘15 pés de maconha em casa visando a extração de medicamento para seu filho, portador de autismo severo e epilepsia’. Com o salvo-conduto mediante habeas corpus preventivo, as autoridades encarregadas ficam impedidas de proceder à sua prisão e persecução penal pela produção artesanal e uso conforme prescrição médica da erva, vedando-se, ainda, sua apreensão ou destruição. O plantio será monitorado pela Polícia Civil, com visitas regulares ao imóvel do beneficiado.

A determinação garante que ele plante a Cannabis sativa, erva que origina a maconha, para extrair o óleo cannabidiol, recomendado para o tratamento médico em questão. A folha tem propriedades de relaxamento físico e mental. O filho sofre de transtorno da doença Espectro Autista nível III, com comprometimento cognitivo e na linguagem, e Epilepsia, apresentando alterações significativas do comportamento e agressividade.

Diante do alto custo de importação da substância, o requerente optou por realizar o cultivo artesanal, mas, por não haver regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste sentido, buscou o salvo-conduto mediante habeas corpus preventivo.

“Não passa despercebida a omissão legislativa em regulamentar o cultivo doméstico da Cannabis em situações como a presente, de modo que negar ao filho do paciente acesso ao fármaco importaria em flagrante violação ao direito a uma vida saudável”, escreveu Jayme Walmer de Freitas, relator do recurso.

Em sua decisão, o magistrado determinou que caberá à Polícia Civil local realizar visitas ao imóvel do paciente a cada seis meses, ou quando julgar adequado, de modo a constatar a regular plantação. Além disso, um órgão da saúde pública local deverá aferir a forma correta de extração do óleo para fins terapêuticos. Os desembargadores Toloza Neto e Ruy Alberto Leme Cavalheiro também participaram do julgamento. A votação foi unânime.