Justiça de São Paulo anula absolvição e manda a novo júri popular suspeito de participação no assassinato de fundador da Mancha Verde

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Alan Rodrigues Fernandes, suspeito pelo assassinato do ex-presidente e fundador da torcida Mancha Verde, Moacir Bianchi, deve ir novamente a júri popular. Ele foi absolvido no primeiro julgamento em 2019.

Documento A decisão que determinou novo tribunal do júri PDF

A decisão é da 9.ª Câmara de Direito Criminal. Os desembargadores concluíram que os jurados votaram em desacordo com as provas produzidas na investigação e, por isso, o julgamento precisa ser refeito. Fernandes foi denunciado por ter dirigido o carro de onde foram feitos os disparos que mataram Bianchi.

A analisar o processo, o tribunal do júri acolheu a tese apresentada pela defesa. Os advogados afirmam que Fernandes foi coagido pelo atirador a perseguir a vítima e a ajudar na fuga. No entanto, na avaliação dos desembargadores, a conclusão ‘discrepa dos elementos de prova’.

“Durante a fase inquisitiva, Alan passou de testemunha protegida a indiciado, por ter utilizado seu táxi para fechar o carro da vítima; dado fuga ao atirador Marcelinho; descaracterizado o carro; destruído chips e aparelhos celulares; alegado coação inexistente para justificar a conduta e claudicado durante o ato de reconhecimento pessoal”, diz um trecho do voto do relator, o desembargador Alcides Malossi Junior.

A decisão atendeu recurso do Ministério Público do Estado. Os criminalistas Jonas Marzagão e Joab Francisco Ferreira Damião, do escritório Marzagão & Camargo Associados, atuam no processo como assistentes da acusação. Eles representam a família de Bianchi.

Bianchi foi encontrado morto em seu carro no bairro Ipiranga, na zona sul da capital paulista, na madrugada do dia 2 de março de 2017, com 16 tiros. Além de Fernandes, o Ministério Público de São Paulo denunciou Marcello Ventola, o Marcelinho, e Rafael Martins da Silva, o Zequinha, por homicídio triplamente qualificado.

De acordo com a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, com o emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. As investigações apontaram Ventola como executor dos disparos e Silva e Hernandes como partícipes do crime.