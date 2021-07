Justiça de São Paulo abre ação contra ex-fiscal da Fazenda do Estado por ‘enriquecimento ilícito’ Eduardo Takeo Komaki, alvo da Operação Zinabre, investigação do Ministério Público contra a 'Máfia do ICMS', foi demitido em 2019 dos quadros do Fisco paulista por não comprovar origem lícita de ganhos e evolução patrimonial