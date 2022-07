Justiça de Minas nega pedido de modelo para suspender título de ‘Miss Brasil Café’ concedido a concorrente

A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido de uma modelo para suspender o título de campeã de sua concorrente no concurso ‘Miss Brasil Café’, realizado na cidade de Três Pontas – município de 57 mil habitantes, a cerca de 295 quilômetros de Belo Horizonte. Naiara Aparecida Moreira, de 21 anos, apontou erro na contagem dos votos pelos jurados, que a consideraria vencedora, mas o evento decidiu considerar empate entre as candidatas.

Segundo documento, a modelo relatou que participou do concurso “Miss Brasil Café”, promovido pela Wofse Produções nos dias nos dias 17,18 e 19 de março de 2022 e que outra candidata havia sido considerada a ganhadora, com pontuação de 439 pontos, no final do evento. Entretanto, ao disponibilizarem as folhas de votos, constatou um erro na somatória de dois jurados, e a pontuação de Naiara na verdade foi de 442 pontos, o que deveria ser considerada a vitoriosa do concurso.

Naiara aponta ainda que, a nota oficial do concurso, postada nas redes sociais da organizadora do evento, reconhece o empate entre as candidatas. Entretanto, a candidata supostamente empatada estava sendo beneficiada nos eventos, com exposição da coroa, cumprimento de agenda oficial e divulgação como vencedora, alegou a modelo.

A defesa de Naiara requereu que o título de primeiro lugar no concurso Miss Brasil Café seja a ela concedido, “bem como que lhe seja entregue a agenda oficial do concurso ou que seja determinada a sua suspensão e qualquer tipo de divulgação do concurso até a retificação das notas”.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Habib Felippe Jabour, manteve decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Três Pontas, que negou o pedido de liminar – decisão provisória, dados em casos urgentes. Em seu voto, o magistrado afirmou que, para o deferimento do pedido antecipadamente, é imprescindível haver “elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.”

Segundo o relator, não se comprovou os requisitos, por isso a necessidade de ‘ampla dilação probatória acerca dos fatos narrados’. “Sobretudo porque a controvérsia não se refere somente à declaração de falha na somatória dos pontos por alguns dos jurados, mas sim se deverão ser consideradas as notas isoladas ou a nota final indicada por cada avaliador, a demandar análise pormenorizada do regulamento do concurso.”

Em nota enviada ao Estadão, a defesa da modelo Naiara considerou o erro de contagem por parte de um dos jurados “absurdo”, afirmando que a comissão poderia ter anulado os votos do jurado ou corrigido a soma, “mas, se mantiveram inertes para beneficiar de alguma forma a candidata”.

As advogadas Aline Junqueira e Gleicyane Junqueira relataram ainda que, no dia 16 de julho deste ano, Naiara foi coroada vencedora, mas alegaram que a outra candidata também participou do desfile e que a organização deu preferência à antiga vencedora, causando “certo constrangimento” à Naiara.

COM A PALAVRA, A DEFESA

“Em 19/03/2022 foi realizado na Comarca de Três Pontas o evento/concurso MISS BRASIL CAFÉ. Após o término do concurso, em 19/03/2022, foi dado como vitoriosa outra candidata, diversa da Requerente, vez que relatado que esta havia tido pontuação final de 436 pontos, enquanto a primeira colocada teria obtido 437 pontos.

A nota atribuída pelo jurado, Sr. Maurinho, à Requerente para os quesitos apresentados, foi: 7+7+9+10, que somadas perfazem o total de 33, e não 31 conforme consta no item total da folha de quesitos.

Além do erro crasso, de uma estupidez inenarrável, outro erro encontrado foi na nota da jurada LARISSA, que deu a nota 33 e foi repassado na folha 32.

Assim sendo, a nota correta que obteve a Naiara foi 02 pontos a mais que a candidata Isadora, ou seja, 439. Contudo, a comissão organizadora corrigiu o erro, apenas, da nota da Larissa, mantendo um suposto empate entre as candidatas, isso por que, foi dito que não poderia manchar a imagem do concurso e nem prejudicar a candidata (filha de um grande produtor de café de Varginha).

O juiz de Três Pontas negou a liminar, logo, foi interposto Agravo de Instrumento o qual também negou liminar. Contudo, a comissão reconheceu o erro da jurada Larissa.

Assim sendo, no dia 16/07/2022, foi feita a coroação da Naiara Moreira, a qual recebeu coroa e faixa, contudo, houve certo constrangimento, pois, a organização fez o desfile das duas candidatas, dando prestígio também a Srta Isadora, logo, a mesma já havia sido coroada e não deveria ter participado.

O processo já teve a primeira audiência e segue para designação de audiência de instrução para que seja comprovado o erro grosseiro do jurado Maurinho”.

Um absurdo o ocorrido, visto que o jurado Maurinho não soube somar os quesitos e somou errado. A própria comissão poderia ter anulado os votos do jurado ou corrigido a soma, mas, se mantiveram inertes para beneficiar de alguma forma a candidata Isadora.

COM A PALAVRA, A WOFSE PRODUÇÕES

