Justiça dá vitória a Tripoli em crítica a Suplicy

Candidato do PSDB ao Senado, Ricardo Tripoli venceu Eduardo Suplicy no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O vereador do PT chegou a embarreirar a propaganda eleitoral do tucano em caráter liminar.

Na peça publicitária, um trecho do debate da Rede TV, Tripoli pergunta a Suplicy se o petista pretendia trabalhar, se eleito senador, para a soltura de Lula. Depois, o candidato tucano afirma que o adversário ‘defendeu as bandeiras do PT’ e não o Estado de São Paulo.

A defesa do PT tenta, ainda, impugnar a propaganda e obter direito de resposta.

Na decisão, o juiz Mauricio Fiorito pontuou que os comerciais se limitaram à crítica política, sem difamação ou distorção, algo assegurado na legislação eleitoral.

“Assim, não se vislumbra que as propagandas impugnadas violem o disposto na legislação eleitoral, pois realizada dentro dos limites da liberdade de expressão e crítica política, sem importar em veiculação de fato inverídico ou ofensa ao candidato”, concluiu Fiorito.

COM A PALAVRA, SUPLICY

COM A PALAVRA, RICARDO TRIPOLI

“Durante a campanha, comerciais de Tripoli foram retirados do ar por conter críticas a Suplicy.

“Uma pena que esta decisão não tenha sido dada a tempo, porque a propaganda eleitoral terminou”, disse Tripoli. “Mas conseguimos mostrar a São Paulo, mesmo assim, a diferença entre as duas candidaturas.”