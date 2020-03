Justiça dá 24h para União dizer se ‘caminhada de Bolsonaro’ é mudança na política de isolamento social Procuradoria federal no Rio alega à 1.ª Vara Federal de Duque de Caxias que visita do presidente ao comércio popular no Distrito Federal neste domingo, 29, infringiu decisão anterior da Justiça para que se abstivesse de ‘estimular a não observância do isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde’