Justiça dá 24 horas para que Google, Facebook e Twitter excluam posts com informações sobre menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada no ES Juízo do plantão da 5ª Região atendeu pedido da Defensoria Pública do ES para exclusão de publicações que violavam sigilo processual do caso e identificavam a criança e sua localização; o perfil da extremista Sara Giromini está entre os perfis citados na ação