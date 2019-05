Justiça condena três por corrupção de US$ 15 mi na Casa da Moeda Ação do Ministério Público Federal no âmbito da Operação Vícios resulta em onze anos e meio de reclusão para dois acusados e 10 anos e onze meses para um terceiro, todos por suposto esquema montado em procedimentos de licitação para prestação de serviço de controle numérico e rastreamento da produção de bebidas à empresa estatal