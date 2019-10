Justiça condena Santa Catarina a indenizar preso soropositivo que ficou com cérebro 1 cm menor e via ‘ratos gigantes’ Claudinei Silvano, que deverá receber R$ 50 mil por 'danos morais', pegou doenças oportunistas no cárcere que resultaram em perda de visão do olho esquerdo porque, segundo alegou, não teve tratamento adequado