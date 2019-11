Justiça condena mulher por ter chamado policial de ‘macaco’ Acusada atribuiu ao agente 'abuso de autoridade' e alegou que apenas respondeu suposta ofensa; para relator da ação, desembargador Helio Faria, do Tribunal de Justiça de São Paulo, 'eventual abuso, despreparo ou injusta agressão' por parte do policial não teriam relação com as injúrias raciais