Justiça condena mulheres a indenizarem em R$ 20 mil motorista da Uber acusado nas redes de usar álcool com essência de canela para ‘dopar’ passageiros

Duas mulheres devem pagar R$ 20 mil em indenização por danos morais a um motorista da Uber após o acusarem, nas redes sociais, de utilizar substâncias tóxicas para dopar passageiros. A decisão é da juíza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Santos, no litoral paulista.

O caso ocorreu em novembro do ano passado, quando o motorista ofereceu álcool com essência de canela para uma passageira higienizar as mãos. O veículo tinha uma divisória de acrílico entre os assentos dianteiros e traseiros. Durante o trajeto, a mulher alega que começou a passar mal e pediu para descer do carro. Então, ela fotografou o veículo e foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência.

Depois, a mulher compartilhou o caso nas redes sociais e acusou o motorista de tentar dopá-la. Na publicação, ela não divulgou a identidade do motorista nem os dados do veículo, mas afirmou que passaria as informações por meio de mensagem privada. Então, uma outra mulher fez publicações sobre o ocorrido com as fotos e dados do motorista.

Quando o caso viralizou nas redes sociais, o motorista compareceu à delegacia e entregou uma amostra do produto para análise. Após perícia, a polícia constatou que se tratava apenas de álcool etílico. O motorista alega que foi suspenso da Uber.

No processo, a passageira e a outra mulher acionada judicialmente sustentaram que apenas exerceram seu direito à liberdade de expressão com o intuito de alertar outras pessoas. Elas ainda informaram que também registraram boletim de ocorrência sobre o caso.

Em sua decisão, a juíza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman considerou que a mulher que divulgou a identidade do motorista e os dados do veículo não teria como obter as informações sem a ajuda da passageira. Por isso, condenou ambas.

As condutas das mulheres, segundo a magistrada, foram “desmedidas, abusivas e manifestamente ilegais, tendo em muito extrapolado a preocupação com o bem-estar de terceiros desconhecidos”.

A juíza também entendeu que tais comportamentos ‘expressaram uma fúria, para adentrar no propósito injustificável e inaceitável de denegrir a imagem e reputação do autor aos integrantes da sociedade local, sem provas concretas’. Ainda ressaltou que não foi comprovado que o motorista causou algum dano à passageira.

“Restou suficientemente caracterizada a ofensa dolosa à reputação, dignidade e honra do autor, especialmente pelo meio de difusão empregado (via internet), apto a alcançar incontável número de pessoas, tudo a evidenciar a existência de dano moral indenizável. Ora, não há como negar que as alegações falsamente imputadas ao autor tiveram grande repercussão no Facebook e em outras redes sociais, como os prints de postagens em grupos de Whatsapp, para além do fato que restou suspenso de suas atividades profissionais, conforme relatado em depoimento pessoal. Sendo ilícita a conduta das requeridas reprovável e causadora de inegáveis danos, é razoável conceder ao autor uma compensação de ordem pecuniária”, ponderou a magistrada na sentença.

Nos últimos meses, usuários das redes sociais têm compartilhado relatos de que sentiram fortes odores de produtos químicos durante seus trajetos em aplicativos de transporte. Batizada de “golpe do cheiro”, a ação seria para dopar passageiras mulheres que viajam sozinhas.

Em nota, a Uber afirma que as denúncias sobre a suposta prática, até o momento, “surgem nas mídias sociais e são reverberadas pela imprensa sem se checar o que apurou a investigação conduzida pelas autoridades policiais”.

A empresa afirma que ‘não tem conhecimento de nenhum inquérito que tenha sido concluído identificando elementos que comprovem o uso de quaisquer substâncias com o propósito de dopagem ou com o indiciamento do suposto motorista agressor’.

A Uber afirmou que ‘trata todas as denúncias com a máxima seriedade e avalia cada caso individualmente para tomar as medidas cabíveis, sempre se colocando à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei’.