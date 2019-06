Justiça condena homem que se irritou e matou porque retrovisor de carro esbarrou em seu braço

O Tribunal do Júri de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, condenou um réu pelo pelo assassinato de um homem e tentativa de homicídio contra seu filho após uma discussão em carreata política às vésperas da eleição municipal de 2016. O condenado deverá cumprir 46 anos e oito meses de prisão em regime inicial fechado.

As informações foram divulgadas pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo corre em sigilo e cabe recurso da decisão. O réu não poderá apelar em liberdade.

Santa Fé do Sul, com pouco mais de 30 mil habitantes, fica na região de Jales, a 626 quilômetros de São Paulo.

O júri foi realizado no último dia 29. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado teria se irritado porque o retrovisor de um veículo conduzido pela vítima, que participava de carreata politica com seu filho, esbarrou em seu braço.

O réu, partidário de grupo político adversário, teria então deixado o local em direção à residência das vítimas, portando uma arma de fogo.

Segundo os autos, o homem efetuou disparos contra o pai e o filho, atingindo fatalmente o primeiro. O filho sobreviveu após dias de internação em estado grave.

O júri reconheceu que os crimes foram praticados por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

O juiz Rafael Almeida Moreira de Souza, da 3.ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul que presidiu o julgamento, agravou a pena do homem, por motivo fútil e reincidência, considerando a culpabilidade e a personalidade do réu e as circunstâncias e consequências do crime.

Segundo o magistrado, o acusado ‘agiu com insensibilidade e frieza invulgares, atingindo as vítimas com disparos certeiros na boca, além de ter apontado a arma em direção à esposa do falecido, que trazia seu marido já morto no colo’.