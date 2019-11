Justiça condena homem que ameaçou ex com vodu e descumpriu medidas protetivas Juiz Maurício Fabiano Mortari, de Tubarão, no litoral de Santa Catarina, destacou na sentença que houve 'concreta perseguição do homem contra a vítima' e que tal comportamento é encontrado em relacionamentos abusivos e clássicos de violência doméstica