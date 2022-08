Justiça condena ex-executivos do Diário do Comércio a até 14 anos de prisão por desvios e lavagem de R$ 15,2 milhões

A Justiça de São Paulo condenou três ex-funcionários do Diário do Comércio (DC) acusados de desviarem mais de R$ 15,2 milhões do jornal entre 2011 e 2014. Todos podem recorrer em liberdade

da sentença.

Documento Leia todo o processo PDF

A decisão do juiz Thiago Baldani Gomes de Filippo, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem da Capital, tomada em abril, foi tornada pública nesta semana com o levantamento do sigilo do processo. “A materialidade delitiva encontra-se estampada pelas diligências”, escreveu.

Foram condenados Sonia Regina de Oliveira Figueiredo, ex-gerente executiva, a 14 anos e dois meses de prisão; Jefferson Morais Martins, assistente executivo, a três anos e seis meses; e Nivaldo Francisco de Paula Júnior, funcionário administrativo do jornal, a dez anos e dois meses. O juiz viu provas dos crimes de furto qualificado mediante fraude, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Editado pela Associação Comercial de São Paulo desde 1924, o DC parou de circular em 2014. No ano seguinte, voltou a ser publicado, mas só no formato digital.

Uma auditoria interna descobriu os supostos desvios. O caso foi levado ao Ministério Público do Estado, que então abriu uma investigação. De acordo com os promotores Luis Claudio de Carvalho Valente, Rodrigo Mansour Magalhães da Silveira e Roberto Victor Anelli Bodini, responsáveis pelo inquérito na Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec), os funcionários montaram um esquema operacionalizado por meio da emissão de notas frias e da retenção de pagamentos.

No primeiro caso, empresas de fachada seriam contratadas para emitir notas fiscais por serviços atribuídos a freelancers, mas que não eram efetivamente prestados. De acordo com a denúncia, os comprovantes eram fornecidos em troca de uma “comissão”. O MP afirma ter localizado 1.634 notas frias no valor de R$ 12,8 milhões.

“As notas eram emitidas no montante de R$ 8 mil a R$ 10 mil, ao passo que o serviço de freelancer regular, como mencionado, era em média de R$ 600. Tratava-se de quantias altas demais para se referirem ao pagamento de freelancers, mas baixa demais para serem individualmente questionadas pelo setor financeiro da ACSP”, diz um trecho da denúncia.

Na outra frente, o grupo teria usado uma empresa aberta em nome de familiares para intermediar os contratos de publicidade entre o DC e seus anunciantes. Segundo o Ministério Público, por meio da companhia, o grupo se apropriou de R$ 2,4 milhões, que deixaram de ser repassados do jornal.

A denúncia diz ainda que o grupo comprou automóveis de luxo, um apartamento e um restaurante para lavar o dinheiro desviado.

COM A PALAVRA, OS CITADOS

A reportagem busca contato com as defesas dos ex-funcionários do DC. No processo, todos negaram irregularidades e atribuíram os resultados deficitários da Associação Comercial de São Paulo a despesas com condenações trabalhistas e escritórios de advocacia, além da perda de anunciantes.