Justiça condena engenheiro do DER a quatro anos e meio de prisão por desvios de R$ 5 milhões

O engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo, Rafael Lamônica Netto, foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto por envolvimento no esquema de lavagem e desvio de dinheiro no órgão rodoviário. A decisão, divulgada nesta quarta-feira, 8, é da 4ª Vara Criminal de Bauru, a 320 km da capital.

A condenação atendeu a uma ação movida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado. Conforme divulgou a promotoria, o réu também foi condenado por organização criminosa e peculato por causa de esquemas de desvios milionários. A ação envolveu engenheiros e empresas contratadas pela entidade que cuida das rodovias estaduais.

O caso teve início em 2016 através da Operação Estrada, que investigou a organização criminosa responsável por fraudar contratos do órgão rodoviário. Na ocasião, o Gaeco apontou que funcionários do Departamento de Estradas eram responsáveis por adulterar as medições das quilometragens rodadas pelas viaturas de apoio aos usuários nas regiões de Bauru e Jaú (300 km da capital paulista), com isso, empresas contratadas superfaturavam o valor pago pelo Estado no serviço prestado. Parte desse valor ilegal era repassado aos servidores que deveriam fiscalizar a execução dos contratos.

De acordo com a estimativa do Ministério Público, criminosos causaram prejuízo de mais de R$ 5 milhões aos cofres estaduais com as fraudes nos contratos do órgão.

Lamônica e um diretor regional do DER foram apontados pela Operação Nota Branca como integrantes do esquema criminoso de desvio de verba pública. Segundo a sentença da 4ª Vara Criminal, o engenheiro cometeu seis crimes de lavagem de dinheiro, que era ocultado através de bens comprados em nome de parentes.

Conforme divulgado, o Ministério Público busca a reparação do dano ao erário através da imposição de multa civil para todos os envolvidos, entre ex-servidores do Departamento de Estradas e Rodagem e empresas beneficiadas, além de outras penas.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE RAFAEL LAMONICA NETTO

A reportagem busca contato com Rafael Lamônica Netto. O espaço está aberto para a manifestação.