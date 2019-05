Justiça condena dono de clínica terapêutica a 98 anos de prisão por espancar pacientes no ‘quarto do resumo’ Ao todo, nove funcionários do Centro Terapêutico Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, foram condenados por tortura de pacientes, homens, mulheres e adolescentes dependentes químicos, que relataram 'intenso sofrimento físico e mental', até casos de estupro