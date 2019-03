Justiça condena a 28 anos homem que matou o próprio pai porque não pôde sair de moto

O Tribunal do Júri de Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná, condenou um homem a 28 anos e 29 dias de prisão pelo assassinato do próprio pai – crime ocorrido em 1.º de janeiro de 2018. O réu já está preso.

Segundo o processo, após comemoração de Réveillon, ele estava embriagado e queria sair com uma moto, mas o pai o impediu.

Além do homicídio qualificado por motivo fútil, o réu foi denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a irmã e a mãe, ‘mediante violência doméstica’.

Ele ateou fogo na casa da família, que ficou totalmente destruída.

A tese da acusação, sustentada pela 10.ª Promotoria de Justiça de Guarapuava, foi integralmente acolhida pelos jurados.