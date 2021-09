Justiça condena a 12 anos de prisão matadores de homem que voltava para casa de bicicleta

A Justiça de São Paulo condenou a 12 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, dois homens denunciados pelo assassinato de Gustavo Salles, de 24 anos, morto em 1° de abril de 2020, quando voltava do trabalho em Tremembé (SP). Paulo Henrique Barbosa da Silva e Vinicius Kauan Cuba Coimbra estão presos e não poderão recorrer da sentença em liberdade.

A pena foi imposta à dupla após sessão do Plenário de Júri realizada na sexta-feira, 17. Na sessão foi reconhecida a presença da qualificadora por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público de São Paulo.

Segundo a denúncia apresentada pelo promotor Salomão Sussumu Tanaka dos Santos, na data do crime, os réus resolveram agir contra um integrante de facção criminosa rival que morava no mesmo bairro da vítima. No local dos fatos, Coimbra disparou contra a casa do desafeto e, em seguida, atirou também em Salles, que passava de bicicleta pelas proximidades.

“O crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, pelo simples fato de o ofendido encontrar-se no mesmo bairro dominado pelo grupo criminoso rival ao dos denunciados”, diz a denúncia.