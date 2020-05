Justiça coloca no banco dos réus manifestantes que ameaçaram Alexandre

O juiz Márcio Lucio Falavigna Sauandag, da 22ª Vara Criminal de São Paulo, aceitou denúncia do Ministério Público e colocou no banco dos réus dois manifestantes acusados de ameaça, injúria e difamação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Um dos denunciados é o engenheiro Antônio Carlos Bronzeri, da Frente Brasileira Conservadora.

No início do mês, o movimento liderou manifestação em frente ao prédio onde a família de Moraes tem residência, em São Paulo. O protesto ocorreu após o ministro suspender a nomeação de Alexandre Ramagem, diretor da Abin, para a chefia da Polícia Federal.

Assinada pela promotora Alexandra Milaré Toledo Santos, a denúncia aponta que Bronzeri teria utilizado um alto-falante para ameaçar o ministro, dizendo que ‘você e sua família jamais poderão sair nas ruas deste país, nem daqui a vinte anos’ e ‘nós iremos defenestrá-los da terra’.

“Na mesma ocasião, os denunciados, juntamente com os coautores não identificados, em via pública, aos olhares de vizinhos e transeuntes, injuriaram e difamaram a vítima chamando-a, através do microfone acoplado ao alto-falante, de ‘advogado do PCC’, ‘ladrão’, ‘corrupto’, ‘covarde’, ‘canalha’, ‘safado’, ‘veado’, ‘maricas’, dentre outras ofensas, sendo toda a ação gravada por câmeras”, detalhou a promotora.

Bronzeri foi alvo na semana passada de notícia-crime movida pelo governador João Doria (PSDB) após publicar vídeo no Youtube defendendo aos moradores de São Paulo que reabrissem seus comércios e chamá-lo em caso de empecilho para enxotar fiscais do governo ‘a pontapés’.

O advogado Fernando José da Costa, que defende o governador, alega ter visto ‘crime de resistência’ nas declarações, visto que decretos estaduais restringem a abertura de serviços apenas para aqueles considerados essenciais. A medida foi adotada para reduzir o contágio pelo novo coronavírus no Estado, epicentro da covid-19 no País.

COM A PALAVRA, O ENGENHEIRO ANTÔNIO CARLOS BRONZERI

