Justiça cancela show de R$ 300 mil de Xand Avião no aniversário de Barra do Corda

A Justiça do Maranhão suspendeu mais um show do cantor Xand Avião. Desta vez, o evento ocorreria em Barra do Corda, município de 88 mil habitantes na região central do Estado, em comemoração ao aniversário da cidade no dia 3 de maio.

O juiz Antônio Elias Queiroga Filho, da 1.ª Vara de Barra do Corda, atendeu a um pedido do Ministério Público do Maranhão. O órgão contestou o dinheiro que seria desembolsado pela prefeitura para custear a atração: R$ 300 mil. Cabe recurso.

“Prosseguir com a realização do show artístico implica, enfim, em despesa pública desnecessária frente a outras urgentes e já comprovadas”, diz um trecho da decisão. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 50 mil.

O magistrado mandou notificar a Polícia Civil, a Polícia Militar e a concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade para removerem pessoas e cortarem a luz se for necessário para impedir o evento.

O promotor Guaracy Martins Figueiredo, titular da 1.ª Promotoria de Justiça de Barra do Corda, argumentou que a prefeitura deveria priorizar investimentos nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o prefeito Rigo Teles (PL) informou que o show foi cancelado. “No mais, a programação de inaugurações permanece”, diz o texto.

A Justiça do Maranhão já havia barrado outro show do artista. O cantor se apresentaria em Bacabal, no interior do Estado, ao lado de outras atrações. O evento, que também havia sido organizado para comemorar o aniversário municipal, tinha gasto previsto de R$ 750 mil. Após a ordem judicial, a festa foi cancelada pelo prefeito Edvan Brandão (PDT).

A prefeitura de Vitória do Mearim, no interior do Estado, também foi obrigada a cancelar o show programado para o aniversário da cidade. A administração municipal havia contratado o cantor Wesley Safadão por mais de R$ 500 mil. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Nas redes sociais, o prefeito Nato da Nordestina (PL) lamentou a decisão.

“Sonhando em trazer alegria para o nosso povo, nossa equipe trabalhou muito. Organizamos tudo, nos preparamos, pensamos no aquecimento da economia da nossa cidade, nos vendedores ambulantes, nos comerciantes, no lazer do nosso povo”, disse.