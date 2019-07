Justiça bloqueia bens de vereadores por compra de 15 lustres para loja do ex-presidente da Câmara de Paulicéia Peças adquiridas em 2017 pelo presidente da Casa Legislativa do município paulista na divisa de Mato Grosso do Sul, Cristiano Basílio (PSDB), foram instaladas na revenda de veículos do ex, Alessandro Martins (PV)