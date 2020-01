Justiça barra R$ 1,2 milhão de multa a servidor da Universidade Federal do Pará Decisão da 2.ª Vara do Trabalho de Belém acolhe argumentos da Advocacia-Geral da União e declara 'incabível a execução' no âmbito de ação proposta em 1990 para recomposição de perdas salariais causadas pelo Plano Collor, no percentual de 84,32%