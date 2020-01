Justiça afasta prefeito de Iporã e procuradora do município e bloqueia R$ 12,4 mi

A Justiça de Iporã, município paranaense com menos de 14 mil habitantes a 623 kms de Curitiba, afastou do cargo por seis meses o prefeito Roberto da Silva (PSDB), o Robertinho, e a procuradora do município Rosana Flôres dos Santos Wada a pedido da Promotoria de Justiça do Estado em processo de improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público – Autos nº 0003188-28.2019.8.16.0094 – a decisão liminar também decretou o bloqueio de bens no valor de R$ 12.478.282,79 do prefeito, da procuradora e, ainda, de dois ex-secretários (Finanças e Licitações), de sete pessoas físicas e uma pessoa jurídica.

O tucano já está afastado do cargo desde outubro do ano passado quando foi alvo da Operação Cleptocracia que investiga corrupção passiva, falsidade ideológica, peculato e fraude a licitações.

As investigações apontam que o grupo fraudava procedimentos licitatórios em benefício de empresas em nome de ‘laranjas’ e que, na realidade, pertenciam a Robertinho e seus familiares.

Os fatos teriam se iniciado ainda em 2015.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE IPORÃ, O PREFEITO E A PROCURADORA

A reportagem busca contato com a prefeitura de Iporã e com a defesa do prefeito Robertinho e da procuradora do município Rosana Flôres dos Santos Wada. O espaço está aberto para manifestações. (pedro.prata@estadao.com)