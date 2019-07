Justiça afasta diretora de escola no Paraná por gritos e ameaças contra alunos, pais e até professores Decisão do juízo da Vara da Infância e Juventude de Campo Largo, região Metropolitana de Curitiba, acolhe pedido do Ministério Público do Estado que apontou casos como o de uma aluna que ficou presa no portão da escola, o de um aluno que recebeu um puxão de orelha, o de uma menina que passou mal com vômitos e o de um grupo de alunos mantido de 'castigo'