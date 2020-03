Justiça acolhe pedido da AGU e vê improcedência de ação de cobrança de R$ 121 mi da Funai 2.ª Vara Federal de Dourados (MS) reconhece que não houve expulsão de comunidade indígena e que a União e Fundação Nacional do Índio estavam tomando as providências necessárias para a demarcação, que, no entanto, havia sido interrompida por decisões em outros processos judiciais