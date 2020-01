Justiça abre ação contra ex-dirigentes da Companhia de Águas do Rio por esgoto no mar e na Baía de Guanabara

O juiz federal Tiago Pereira Macaciel, da 5.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou na sexta, 24, denúncia contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro por cinco crimes de poluição decorrentes do lançamento de esgoto não tratado na Baía de Guanabara e no Oceano Atlântico.

Documento DECISÃO 5.ª VARA FEDERAL PDF

A denúncia, apresentada pela Procuradoria federal no Rio de Janeiro em dezembro do ano passado, detalha a atuação criminosa da empresa por meio dos ex-diretores Jorge Briard e Edes Fernandes e do gerente de tratamento de esgotos, Miguel Freitas Cunha.

Documento ESGOTO NA GUANABARA PDF

“Os documentos que instruem a denúncia, nomeadamente o inquérito policial e seus apensos, consubstanciam justa causa para a deflagração da ação penal”, decidiu Macaciel ao aceitar a denúncia.

O magistrado federal cita o laudo nº 1749/2016 de peritos que atuam na Polícia Federal do Rio que durante vistoria à Estação de Tratamento de Esgoto Barra da Tijuca em 2016 flagraram que ‘nenhuma etapa do tratamento primário dos afluentes (canal aerado, coletor de escuna e decantadores primários) estava funcionando’.

Os procuradores Jaime Mitropoulos e Antonio do Passo Cabral afirmam que a empresa despejou o esgoto em cinco estações diferentes e isso colocou em risco a saúde humana.

A denúncia é resultado de inquérito policial instaurado em 2015 pela Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal do Rio.

Em abril de 2016, foram colhidas amostras de água afluente e efluente nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) da Cedae da Barra da Tijuca, Alegria, Sarapuí, São Gonçalo, Penha e Pavuna. Em cinco delas (Barra, Sarapuí, São Gonçalo, Penha e Pavuna) foram constatados índices de poluição, por esgoto, superiores aos estabelecidos pela Lei Estadual 2.661/1996, pela Resolução Conama 430/2011 e por resoluções estaduais da Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca).

O crime de poluição por lançamento de resíduos líquidos em desacordo com as exigências legais estabelecidas está previsto no artigo 54 da Lei Federal 9.605/98, e tem pena de reclusão de um a cinco anos.

O esgoto

De acordo com a Procuradoria, entre janeiro de 2015 e abril de 2018, os ex-dirigentes teriam autorizado que funcionários da companhia lançassem efluentes no Oceano Atlântico, por meio da Estação de Tratamento de Esgoto da Barra da Tijuca, com concentração de matéria orgânica até nove vezes superior ao permitido pela legislação.

Em outra situação, desta vez em abril de 2016, eles teriam permitido a poluição da Baía de Guanabara com efluentes que apresentavam concentração de matéria orgânica 2,77 vezes acima do permitido. Estes efluentes teriam sido lançados por meio da Estação de Tratamento de Esgoto São Gonçalo.

No mesmo mês, a Baía de Guanabara também foi alvo do lançamento de efluentes com concentração duas vezes acima do permitido, desta vez pelo lançamento de efluentes no rio Sarapuí, que deságua na Guanabara.

Ainda em abril, os denunciados teriam permitido que funcionários despejassem o esgoto, a partir da ETE Penha, com índice de redução da carga de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) correspondente a 68%, ‘percentual que se situa aquém da exigência normativa’.

Por fim, também no mês de abril de 2016, teria sido lançado esgoto no rio Pavuna com concentração 2,15 acima do permitido.

COM A PALAVRA, A CEDAE

A reportagem busca contato com a Cedae. O espaço está aberto para manifestação. (pedro.prata@estadao.com)