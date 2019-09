Justiça abre ação contra ex-diretor por saques de dinheiro da escola na boca do caixa

A Justiça Federal em Pernambuco recebeu a denúncia da Procuradoria contra Paulo César Lopes da Silva, ex-diretor da Escola Estadual Argentino Castelo Branco, por supostos desvios de, no mínimo, R$ 53.962,70, entre 2011 e 2012.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco afirma que inicialmente identificou a irregularidade na prestação de contas da escola e encaminhou o questionamento para o Ministério Público Federal.

O acusado teria emitido ‘cheques em favor próprio e da própria escola para, em seguida, sacar o dinheiro em espécie na boca do caixa, bem como emitiu cheque em favor de seu irmão, Gustavo Henrique Lopes da Silva, para quitar um empréstimo que havia pedido meses antes, se apropriando dos recursos, consciente e voluntariamente.’

“Consoante a inicial, para ocultar a apropriação criminosa das verbas públicas, por ocasião da prestação de contas dos recursos e valendo-se de sua condição de servidor público, voluntária e conscientemente, falsificou em parte os extratos bancários das três contas nas quais os recursos eram movimentados, para deles excluir as operações bancárias que não tinha como prestar contas.”

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNAMBUCO

“A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) esclarece que a ação do Ministério Público Federal foi provocada por ela mesma na época, quando identificou irregularidades na prestação de contas em 2011 e 2012 por meio de seus mecanismos de controle. A SEE informa ainda que o professor não é mais gestor de escola na rede estadual.”

COM A PALAVRA, O EX-DIRETOR PAULO CÉSAR LOPES DA SILVA

A reportagem busca contato com o ex-diretor da Escola Estadual Argentino Castelo Branco. O espaço está aberto para manifestação.