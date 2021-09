‘Juro dizer a verdade’

“A verdade não é como as coisas são, mas como você a vê”. Estava ali gravado no cartaz, vaticinado, sentenciado: a verdade é individual e relativa. A distração dos olhos que passeavam descansados durante o Feriado da Independência me levou a algumas lembranças, concordando em parte com a frase que parecia um decreto. Digo que concordei apenas em parte porque a leitura de quem se acostumou a ver a vida pela ótica do Direito sempre será desconfiada.

Não duvido que há poucos absolutos ou que pontos de vista nada mais sejam que impressões: momentos capturados num instante preciso do lugar onde se está; nada mais, nada menos. O Direito é assim também. É um conjunto de regras mutáveis que se interligam e interagem. É vivo como um corpo único; é complexo como uma comunidade. Por ser assim, cambia. Tal como os humores mudam e percepções coletivas evoluem, aquilo que chamamos de “ordenamento jurídico” sempre será passível de releituras e reinterpretações. Esse é o principal ofício dos Tribunais e da advocacia: olhar para os fatos da vida e tentar dizer se as respostas de antes continuam valendo; se as verdades passadas continuam as mesmas.

A época em que vivemos é um tempo no qual a individualidade foi alçada a critério interpretativo do todo. Basta anunciar um “ponto de vista”, uma “impressão” que logo um manto protege os mais intrigantes e desconexos argumentos. Verdades individuais são usadas como escudo que impede a evolução do debate público. Para o Direito não é assim. Embora para o Direito não haja verdades absolutas, a relatividade é tida apenas como aquilo que individualiza a aplicação das leis, conforme critérios distintivos assim exigirem. Em outras palavras, é a aplicação da velha máxima: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

Quando falamos de igualdade, no Brasil virou regra distinguir as chamadas “formais” e “materiais”, como se fosse possível criar categorias de igualdade. Igualar e equalizar são sinônimos. Qualquer pessoa que tenha visto um equalizador lembrará que os canais não ficam alinhados (balanço, graves, médios e agudos). Esse é o papel do Direito: perceber as singularidades e aumentar ou reduzir “graves, médios e agudos”. A Constituição Federal brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Vejam: perante a lei. Repito: Perante a lei. Isso nada mais é que um reconhecimento de que a vida é desigual, que as circunstâncias são desiguais. Portanto, o papel do Direito não é outro senão igualar aquilo que a sociedade desigual. O Direito “vê” o que a sociedade faz, “ouve” a lei e “fala” (em forma de sentenças) de um modo que a releitura dos fatos que lhe foram levados para avaliação sejam de tal modo transmutados que equalizam as relações sociais.

Para isso – e aqui voltamos às primeiras linhas do texto – a verdade é fundamental. Embora em qualquer processo judicial ou análise jurídica haja liberdade de manifestação, autonomia de apresentação de pontos de vista, desobrigação de produção de provas contrárias às pretensões individuais, a Lei não tolera mentiras. Não são poucos os exemplos de regras jurídicas que exigem de todos os envolvidos um compromisso com a boa-fé, que impedem e punem afirmações sabidamente inverídicas. Cada um pode ter sua visão e versão de acontecimentos, ninguém é obrigado a concordar com a “verdade” alheia, mas é absolutamente exigido que conte em Juízo exatamente aquilo que sabe.

Não é exigido (claro!) que as pessoas envolvidas num processo saibam “a” verdade, mas que contem a sua. Parcial, viciada, torta, não importa. A verdade de cada um precisa ser dita e ser posta à prova. “Juro dizer a verdade, nada mais que a verdade”. Vejam que estamos falando aqui de colocar as cartas na mesa, apresentar argumentos e os expor a serem eventualmente vencidos ou serem vencedores. Toda dialética opõe opiniões e argumentos contrários. Vencer ou ser vencido não significa que a verdade foi descoberta. Quer dizer somente que naquele contexto confrontado, naquele momento histórico específico, naquela relação particular, uma parte foi capaz de demonstrar com maior lucidez e robustez seu ponto de vista.

É importante deixar claro que quando estamos falando de relatividade e transitoriedade no Direito, não defendemos que haja fraqueza nas Leis. Não estamos afirmando que o argumento legal é falho ou impreciso. Ao contrário, ele é ao mesmo tempo amplo e específico. Primeiro para se encaixar a todos; segundo para ser encaixado nas situações singulares. Não fosse assim, prevaleceria a “verdade” de cada um e haveria uma lei distinta para cada pessoa. É a firmeza e estabilidade das leis que sustenta um Direito “justo”; é essa justiça que consolida instituições sólidas; é a solidez institucional que permite a cada pessoa e empresário ter segurança e prosperar.

O Direito é único, inteiro; sua aplicação é singular; sua interpretação, evolutiva. Nosso dever e busca sempre deverá ser analisar cada caso, confrontar os argumentos, buscar o máximo de verdade em cada linha, em cada fala, dar a cada um o que o caso permite dar. Porém, como sociedade, não podemos abrir mão da estabilidade, da segurança de sabermos o que o conjunto geral das leis (da mais ampla à mais restrita) nos permite fazer e como agir. É esse conjunto de leis (ordenamento) e de interpretações que constrói o Direito e funda a base da sociedade na qual vivemos e progredimos. Não há nem jamais haverá independência (e desenvolvimento econômico, segurança para investimentos, ecossistema favorável à inovação) – dentro do contexto brasileiro – se o Direito não estiver firme nessas premissas: verdade, igualdade e estabilidade.

*Rodrigo Albuquerque Maranhão de Oliveira é especialista em Direito Empresarial e COO no SMN Advogados Associados. Doutorando e Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito do Consumidor pela Universidade Cândido Mendes e em Direitos dos Contratos pela PUC/RJ. Bacharel em Direito pela Universidade Veiga de Almeida