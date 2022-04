A graça de Bolsonaro a Daniel Silveira viola a separação de Poderes e é passível de anulação pelo Supremo, avaliam juristas

Juristas consultados pelo Estadão consideram que o decreto do presidente Jair Bolsonaro que concede perdão ao deputado aliado Daniel Silveira – condenado por atacar ministros da Corte, as instituições e a democracia – é ilegal e viola a separação de Poderes e as prerrogativas constitucionais do Judiciário.

As avaliações são dos advogados Fernando Neisser, doutor em Direito Penal e especialista em direito eleitoral, e Cristiano Vilela, integrante da Confederação Americana dos organismos eleitorais subnacionais.

Neisser acredita que a motivação de Bolsonaro torna ilegal o perdão concedido a Silveira uma vez que o presidente “não sustentou a graça na liberalidade presidencial de beneficiar um aliado, mas afirmou que a interpretação dada à Constituição pelo STF está errada”.

Segundo o advogado, ainda que o mérito da concessão de indulto ou graça não seja passível de controle judicial, sua motivação, como a de qualquer ato administrativo, ‘vincula sua validade’.

Nessa linha, o advogado destaca que a Presidência da República não é instância revisora da interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal – “que, como se sabe, dá a última palavra”.

Além disso, Neisser destaca que graça – medida que extingue apenas a punibilidade, não incidindo sobre outros efeitos da condenação, como a inelegibilidade – ‘foi concedida em processo no qual a pretensão punitiva ainda nem se iniciou’. A indicação se dá em razão de a condenação de Silveira ainda não ter transitado em julgado – o deputado ainda pode recorrer da decisão do Supremo que o sentenciou a a 8 anos e 9 meses de prisão.

“Sob minha leitura, trata-se de medida ilegal, passível de anulação pelo STF. Além disso, politicamente, Bolsonaro vale-se de pesquisas internas que mostram que sua turma se empolga toda vez que bate no STF. Irresponsável, atiça sua banda e desafia frontalmente as instituições. E ainda faltam mais de cinco meses para a eleição”, ressalta.

Na mesma linha, Vilela entende que Bolsonaro ‘não agiu de acordo com a Constituição’ ao perdoar Silveira. Na avaliação do advogado não é constitucional a concessão dessa medida a quem ainda não possui condenação efetiva.

“A concessão dessa medida viola a separação de poderes e as prerrogativas constitucionais do Judiciário. Sem contar no evidente interesse político do Presidente na concessão da graça a um aliado político”, pondera.

Para Grupo Prerrogativas, ato de Bolsonaro revela ‘desapego à ordem jurídica’

O Grupo Prerrogativas, que reúne diferentes juristas e advogados, considera que o ato de Bolsonaro ‘revela profundo desapego à ordem jurídica’. “O que se observa é o trespasse de qualquer limite da separação dos poderes da República”, ressaltou o grupo em nota.

Na avaliação do Prerrogativas, a graça foi concedida a Silveira ‘com manifesto desvio de poder, qualificando uma clara ofensa ao Poder Judiciário e ao nosso Estado Democrático de Direito’. O grupo chega a atribuir crime de responsabilidade ao presidente Jair Bolsonaro.

Em nota, o grupo também questionou o fato de a graça ter sido concedida antes mesmo da possibilidade da produção de efeitos da decisão. “(Bolsonaro) Abusa das competências que constitucionalmente lhe cabem, confronta a democracia, ao pretender substituir pelo mérito a decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda sequer transitada em julgado, inclusive invadindo a seara da sua fundamentação”, ressaltam os integrantes do grupo.

Segundo os juristas, ‘não cabe ao Presidente atuar como se seu entendimento jurídico fosse superior ao entendimento do Supremo Tribunal’.

“Graça é ato discricionário, mas que não pode ser arbitrário, desrespeitando os procedimentos legalmente previstos para a sua concessão e muito menos se arrogar uma pretensa competência revisora da Suprema Corte. O excesso de poder é evidente.”