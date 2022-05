Veja cinco alegações de Bolsonaro contra Alexandre; juristas contestam

O presidente Jair Bolsonaro fez cinco alegações para imputar ao ministro Alexandre de Moraes suposto abuso de autoridade em notícia-crime enviada ao Supremo Tribunal Federal. Após o pedido ser barrado na corte máxima, o chefe do Executivo recorreu à Procuradoria-Geral da República com os mesmos argumentos. No entanto, juristas contestam os argumentos do chefe do Executivo, considerando a iniciativa do presidente uma tentativa de usar o Judiciário como ‘instrumento de ação política’.

O advogado Cristiano Vilela, integrante da Confederación Americana de los Organismos Electorales Subnacionales da Transparencia Electoral entende que a iniciativa de Bolsonaro pode levar a um questionamento sobre a ‘idoneidade’ de Alexandre de Moraes para continuar à frente de casos sensíveis ao Palácio do Planalto, como o inquérito das milícias digitais e o das fake news. Em ambas as apurações o chefe do Executivo consta como investigado.

Vilela acredita que, mesmo que o questionamento feito por Bolsonaro ‘não evolua do ponto de vista jurídico’ – ou seja, que a notícia-crime seja rejeitada pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF – ‘já será o suficiente para dar munição à artilharia política de apoio ao presidente’. “O Judiciário mais uma vez está sendo utilizado como instrumento de ação política e o questionamento infundado à lisura dos Poderes está colocando em xeque a democracia e as instituições do nosso país”, pondera.

Na mesma linha, o criminalista Miguel Pereira Neto, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo entende que o presidente ‘pretende utilizar indevidamente do sistema de justiça, provocando o Supremo Tribunal Federal com intenção de desbarate político’. Para o jurista, não há abuso de autoridade na apuração das posturas presidenciais, ‘a fim de verificar se estão dentro dos limites do que se aceita em nossa democracia’.

Miguel Pereira Neto questiona a alegação de Bolsonaro quanto à sua inclusão no inquérito das fake news, por ataques ao sistema eletrônico de votação. O chefe do Executivo argumentou ao STF que suas lives consistem em uma ‘atividade inerente ao cargo político que ocupa e que é desempenhada dentro do exercício de uma legítima atribuição profissional’. Segundo o presidente, na transmissão que motivou pedido de investigação elaborado pelo TSE, não tinha o intuito de ‘divulgar informações inconsistentes, mas promover um debate sobre o tema’.

Segundo Pereira Neto, o chefe do Executivo ‘promove verdadeiros ataques ao procedimento democrático, com base em suspeitas infundadas’. “Portanto, não haveria abuso de autoridade na apuração das posturas presidenciais, a fim de verificar se estão dentro dos limites do que se aceita em nossa democracia”, indica.

O advogado Belisário dos Santos Júnior, ex-secretário de Justiça de São Paulo e integrante da Comissão Internacional de Juristas, também questiona uma alegação de Bolsonaro sobre o inquérito das fake news. O chefe do Executivo argumenta ‘duração não razoável da investigação’. Belisário lembra que a investigação já foi validada pelo colegiado do STF e pondera: “O que é regular não pode ser motivo para denúncia por abuso de autoridade”. Na avaliação do jurista, Bolsonaro ‘visa, por via indireta, afastar o ministro da apuração’.

O grupo Prerrogativas – formado por juristas e professores de Direito – considerou a notícia-crime apresentada por Bolsonaro contra Alexandre ‘uma iniciativa irresponsável, absolutamente disparatada e totalmente destituída de fundamento jurídico minimamente razoável’.

“Trata-se, a toda evidência, de uma tentativa inidônea de converter uma ação judicial em veículo de desestabilização do Estado de Direito. A ação proposta por Bolsonaro não tem como verdadeiro alvo o ministro Alexandre de Moraes, senão a própria integridade do Poder Judiciário e da democracia em nosso país”, indicou o grupo.

Veja a as principais alegações de Bolsonaro na notícia-crime apresentada ao STF: