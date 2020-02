Júri condena homem por jogar filho de quatro meses no rio Negro após briga com a mãe sobre pensão de R$ 400

Os jurados que compuseram Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus decidiram condenar um homem a três anos e nove meses de prisão por ter jogado o filho no rio Negro após briga com a mãe sobre pensão alimentícia de R$ 400.

A Sessão teve início na quarta, 19, mas só terminou às 14h30 desta quinta, 20, com a leitura da sentença.

As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas.

Josias de Oliveira Alves foi denunciado pelo homicídio do filho, à época com quatro meses, por tê-lo jogado no rio por volta das 21h do dia 14 de agosto de 2015 após uma briga com a mãe da criança, Cleudes Maria Batista.

Durante o julgamento, os jurados votaram pela desclassificação do crime de homicídio doloso, com intenção de matar, e condenaram o pai por homicídio culposo, sem intenção de matar, e lesão corporal.

A sessão de foi presidida pelo juiz Celso Souza de Paula, que determinou que Josias recorra da sentença em liberdade, uma vez que ele já respondia ao processo em tal condição.