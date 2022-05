Tribunal do Júri condena fazendeiro a 64 anos de prisão pelo assassinato de três auditores do Trabalho na Chacina de Unaí Antério Mânica pode recorrer em liberdade da sentença que lhe foi imposta nesta sexta-feira, 27, por crime ocorrido em janeiro de 2004; além dos fiscais, foi executado a tiros um motorista do Ministério do Trabalho na zona rural do município mineiro