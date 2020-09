Julgamento no STF pode ter impacto de R$235 bilhões anuais na Previdência, aponta economista José Roberto Afonso, doutor em Desenvolvimento Econômico e professor do IDP, participa de debate virtual na TV Conjur nesta terça, 15, ao lado do juiz José Maurício Conti e do procurador da Fazenda Paulo Mendes de Oliveira para discutir ação que questiona Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide)