Julgamento dos embargos de declaração na ADC 49: análise dos efeitos de possível modulação

Em abril/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87/1996 (Lei Kandir), por meio do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 49, que trata sobre a não incidência do ICMS nas remessas entre matriz e filial situadas em estados diversos. Ficou firmado o posicionamento de que (i) não incide ICMS nas saídas para estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situado em outro Estado da Federação, bem como que (ii) os estabelecimentos do mesmo titular não seriam autônomos.

Como a questão foi decidida por meio de uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADC), o entendimento é aplicável automaticamente (efeito erga omnes) ao Poder Judiciário e à Administração Pública em geral (Fazendas Públicas dos estados-membro e do DF).

Diante dos significativos reflexos do tema, foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Rio Grande do Norte, requerendo esclarecimentos quanto a alguns pontos do julgado, dentre eles o alcance da decisão proferida quanto à autonomia dos estabelecimentos e a necessidade ou não de estorno dos créditos relativos às entradas, requerendo ainda a modulação dos efeitos da decisão, para que esta passe a ter efeito apenas a partir de 2022.

Alguns outros Estados, inclusive o Estado de São Paulo, se manifestaram no processo reforçando os pontos de questionamento e a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

Ainda que o impacto da decisão seja expressivo, por interferir diretamente na questão de benefícios fiscais concedidos na apuração do ICMS-ST e nos créditos da operação, é incabível a alegação Estatal de que houve mudança jurisprudencial capaz de ensejar insegurança jurídica, ou que a inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança era desconhecida pelo fisco. Isso porque, desde 1996, o STJ já havia sumulado o entendimento de que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Ainda que o posicionamento tenha sido firmado considerando estabelecimentos situados no mesmo Estado, o mesmo entendimento, há muito tempo, já se aplicava para estabelecimentos situados em Estados diversos da Federação.

Em verdade, a situação atual demonstra o total descaso dos Estados perante as decisões do Poder Judiciário, que insistem em exigir tributação sabidamente indevida, há mais de 25 anos.

Com isso, por anos os contribuintes foram prejudicados com a tributação realizada de forma arbitrária pelos Entes Federativos. Agora, uma vez que a decisão do STF passa a ser obrigatória, os Estados iniciaram uma “corrida” junto ao Judiciário buscando, sob justificativa do grande impacto financeiro, que a tributação ainda seja válida até o ano de 2022, o que chega a beirar a má-fé.

Em razão da grande relevância do tema, muito antes do esperado, o STF incluiu os Embargos de Declaração em julgamento virtual, que foi iniciado no dia 03/09/2021, mas após voto do Ministro Relator, Edson Fachin, o Ministro Roberto Barroso pediu vista do processo e o julgamento foi suspenso. O Ministro Edson Fachin, votou pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração do Estado do Rio Grande do Norte para modular os efeitos da decisão e pela manutenção integral do crédito da entrada.

A Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Alexandre de Moraes, acompanharam o voto do relator.

Após a devolução dos autos, o julgamento foi colocado na pauta do dia 08/10/2021.

Considerando o histórico das recentes decisões da Corte, a aplicação de modulação requerida pelos Estados é provável, de forma que a decisão passaria a ter efeitos apenas a partir de 2022.

*Julia Ferreira Cossi Barbosa, advogada Líder da área Tributária Judicial do Finocchio & Ustra Advogados

*Rodrigo da Cunha Ferreira, advogado Head da área Tributária Judicial do Finocchio & Ustra Advogados

*Julia Penna da Silva Chaves, advogada da área Tributária Judicial do Finocchio & Ustra Advogados