Julgamento de desembargador acusado de vender decisões tem início com votos por sua absolvição Corte Especial do STJ deu início na quarta-feira, 20, ao julgamento de Francisco de Assis Betti, afastado do TRF-1 e alvo da Operação Pasárgada por suspeita de envolvimento com liberação de mercadorias apreendidas pela Receita e liberação indevida do Fundo de Participação dos Municípios a prefeituras de Minas em débito com o INSS