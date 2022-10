Juízes federais repudiam ataque de ‘cunho sexista’, após Jefferson chamar Cármen Lúcia de ‘bruxa’

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) publicou neste sábado (22) uma nota em solidariedade à ministra do Supremo Carmen Lúcia em virtude dos ataques sofridos em um vídeo veiculado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) nesta sexta (21). A entidade afirma que a manifestação foi ‘duplamente grave’, por ‘atentar contra o exercício da Magistratura’ e por se apoiar em ‘estereótipos de cunho sexista’.

Documento Leia a nota da Ajufe publicada neste sábado PDF

O vídeo gravado pelo petebista ataca pessoalmente a ministra pelo voto que ela deu no julgamento em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que a rádio Jovem Pan se abstenha de se referir a Luiz Inácio Lula da Silva por meio de termos considerados ofensivos pela defesa do petista. Carmen Lúcia acompanhou o voto de Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves, ministro da Corte.

“Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico. Estamos na iminência do 2º turno das eleições. A proposta de inibição é até o dia 31 de outubro, exatamente ao dia subsequente, para que não haja o comprometimento da lisura, da higidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima”, disse a ministra para justificar o voto.

Jefferson começa o vídeo dizendo que foi ‘rever o voto da Bruxa de Blair da Carmen Lúcifer, da censura prévia à Jovem Pan’. Ele insinua que a ministra estaria habituada a dar decisões em prol de inconstitucionalidades.

No final, o ex-deputado afirma que Carmen Lúcia ‘é podre por dentro e horrorosa por fora’ e que ‘se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, voa’. Ele encerra comparando o Supremo a uma latrina.

Desde agosto de 2021, Jefferson está em prisão domiciliar. Ele foi condenado em 2013 nos processos do Mensalão, mas recebeu um indulto em 2015. O retorno à prisão domiciliar foi determinado no curso do inquérito das milícias digitais. Ele tentou disputar a Presidência da República, mas teve o registro da sua candidatura rejeitado em votação unânime do TSE.

LEIA A NOTA DA AJUFE NA ÍNTEGRA

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), entidade representativa da magistratura federal brasileira, se solidariza com a Ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia, em face dos ataques injustificáveis e inaceitáveis sofridos em decorrência de sua atividade jurisdicional.

A manifestação é duplamente grave, porque atenta contra o exercício da Magistratura e também porque se apoia em estereótipos de cunho sexista, que historicamente sedimentam violações de direitos das mulheres, o que exige uma forte reação para que não se naturalizem comportamentos repugnantes como estes, vindos de quem quer que seja.

O Estado Democrático de Direito se caracteriza pela pluralidade de valores, sendo imprescindível que todos os cidadãos, em especial figuras públicas, dediquem igual dignidade e respeito a todas as pessoas.

Por isso, a reação da Magistratura deve ser firme e inequívoca, de forma que essas atitudes não sejam banalizadas ante tantas ofensas que vêm sendo proferidas durante este momento da história brasileira.

Ao tempo em que presta irrestrita solidariedade à Ministra Cármen Lúcia, a Ajufe reitera sua posição de banimento desse tipo de conduta e a necessidade de responsabilização em todos os âmbitos, inclusive o criminal, para que se possa avançar na construção de uma sociedade mais justa, plural e solidária.

Brasília, 22 de outubro de 2022

Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe)

ENTIDADES DA ADVOCACIA TAMBÉM

Além da Ajufe, duas entidades nacionais da advocacia também emitiram notas este sábado (22) em solidariedade à ministra. Uma delas é assinada pela Abdcrim (Academia Brasileira de Direito Criminal), cujo presidente, Luiz Flávio Borges D’Urso, foi três vezes presidentes da OAB de São Paulo. A manifestação também afirma o teor sexista dos ataques e destaca a necessidade de ‘fortalecimento de uma sociedade sem ódio ou polarizações, com capacidade de empatia e que seja justa’.

Outra é do IAB (Instituto dos Advogados Brasileiros), presidido pelo advogado Sydney Sanches, que foi ministro do Supremo e presidente da Corte. A entidade afirma que o ataque à ministra é ‘de uma agressividade sem precedentes’ e ‘ representa uma demonstração de misoginia abjeta e revela o preconceito de gênero nas esferas de poder’.

Leia a nota do Abdcrim:

NOTA PÚBLICA – ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CRIMINAL

A Academia Brasileira de Direito Criminal – ABDCRIM, em solidariedade à Ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Dra. Cármen Lúcia, repudia com veemência os odiosos e inaceitáveis ataques injustificáveis, sofridos em razão de sua judicatura.

Tais ataques têm viés ofensivo à mulher, de cunho sexista e também atentatório ao Poder Judiciário.

No Brasil vige o Estado Democrático de Direito que estabelece, por opção do povo brasileiro, o império da lei para todos, com o fortalecimento das instituições, colunas de sustentação de nossa Democracia.

Assim, com o necessário repúdio às ofensas referidas e a inafastável solidariedade à Ministra Carmen Lúcia, a ABDCRIM se manifesta pelo fortalecimento de uma sociedade sem ódio ou polarizações, com capacidade de empatia e que seja justa.

São Paulo, 22 de outubro de 2022

Prof. Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso

Presidente

Leia a nota do IAB:

Nota do IAB em solidariedade à ministra Cármen Lúcia

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) vem a público prestar solidariedade à sua ex-diretora e membro honorária ministra Cármen Lúcia, integrante do Tribunal Superior Eleitoral, diante das lamentáveis agressões e insultos verbais proferidos pelo ex-deputado Roberto Jefferson contra ela, no exercício da sua função de magistrada.

O ataque feito à ministra foi de uma agressividade sem precedentes. Outras autoridades do Judiciário têm sido criticadas e destratadas, mas jamais com tamanha virulência. A manifestação representa uma demonstração de misoginia abjeta e revela o preconceito de gênero nas esferas de poder, que precisa ser denunciado, combatido e repudiado com veemência.

Ressaltamos que esse comportamento, além de indevido no curso do processo eleitoral, viola as normas do Estado Democrático de Direito, contribui para a instabilidade institucional do País, alimenta a já insustentável intolerância, fomenta a desinformação, precariza os Poderes da República e favorece apenas os defensores do autoritarismo, que não encontram proteção na Constituição Federal.

O autor das ofensas manifesta total desprezo às instituições democráticas e expõe um pensamento misógino e autoritário, que merece nosso repúdio, e deve ser imediatamente responsabilizado, inclusive na esfera criminal.

Por fim, reafirmamos nossa confiança nas senhoras e nos senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, na condução do processo eleitoral em curso; e reputamos como inaceitáveis acusações levianas que atinjam os referidos Tribunais, com a finalidade de incentivar a desordem institucional.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2022.

Sydney Sanches

Presidente