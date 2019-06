Juízes federais dizem ser contra uso de prova ilícita desde 2015

Em reação aos supostos ataques de hackers contra procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro, a Associação dos Juízes Federais afirmou, nesta quarta-feira, 12, que, desde 2015, se manifesta contra o uso de provas obtidas de maneira ilícita.

“À época, a Ajufe criou um grupo especializado em direito penal para avaliar as denominadas 10 Medidas de Combate à Corrupção, que resultou em um estudo técnico sobre cada uma das medidas. Uma das opções rechaçadas foi das “Exceções à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos”, diz a entidade.

A entidade ainda afirma que ‘já existe entendimento consolidado em nosso sistema de justiça nesse sentido. As provas ilícitas não são admissíveis no âmbito do direito constitucional brasileiro e não podem ser usadas para servir de base para acusar ou punir magistrados ou qualquer outra pessoa’. “Portanto, não existe previsão legal ou jurisprudencial para a utilização de prova produzida ou colhida por meio de métodos ilegais ou criminosos, devendo ser sumariamente ser descartadas”.

“A não utilização de prova ilícita é uma garantia de qualquer cidadão e, também, dos magistrados no exercício de suas atividades. Os direitos constitucionais de todos devem ser respeitados, fortalecendo-se, assim, a democracia, o estado de direito e as instituições”, sustenta.

Repercussão

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta terça-feira, 11, que provas colhidas ilegalmente podem ser usadas em processos, ao ser indagado sobre reportagens publicadas no site The Intercept Brasil de supostas mensagens vazadas trocadas por Moro e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol.

Indagado se eventuais provas colhidas ilegalmente poderiam ser anuladas, Gilmar respondeu: “Não necessariamente, porque se amanhã alguém tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato e aí se descobriu por alguma prova ilegal que ele não é o autor do crime, se diz em geral que essa prova é válida”.