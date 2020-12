Juíza suspende concessão do Complexo do Ibirapuera e trava planos de Doria

A juíza Liliane Keyko Hioki, da 2.ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendeu nesta quinta, 17, a publicação do edital de concessão do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, o Complexo do Ibirapuera, na zona sul da capital. A decisão trava os planos do governador João Doria (PSDB) de entregar o conjunto à iniciativa privada e atende a pedido movido por um seleto grupo de 25 juristas, professores, atletas, arquitetos e economistas.

Documento A DECISÃO DA JUÍZA PDF

Documento OS AUTORES DA AÇÃO POPULAR PDF

O edital de concessão previa substituir a pista de atletismo por uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas – a estrutura receberia eventos esportivos e culturais. O Ginásio do Ibirapuera, por sua vez, seria transformado em um shopping e o complexo aquático daria lugar a uma torre comercial anexada a um hotel.

Para a juíza, porém, os planos se mostram ‘precipitados’ e não avaliaram se as medidas atenderiam o interesse público. Na decisão, Liliane destaca que o Complexo do Ibirapuera é um marco histórico da história do esporte de São Paulo, por onde passou ‘a geração de prata e de ouro’ do Brasil.

“É certo que, como todo aparelhamento esportivo público do País, o Complexo foi esquecido pelo Poder Público e não se mostra tão grandioso como outrora, há deterioração das áreas e dos aparelhos, porém, isso não pode ser motivo para se destruir um marco da cidade”, frisou a magistrada. “A preservação, como em qualquer país civilizado, deve prevalecer, porque nisso está o interesse público”.

Liliane também destacou que, caso o pedido de tombamento seja aceito pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), a concessão poderá sofrer restrições e acarretar prejuízo aos cofres públicos. O erário, aponta a juíza, ‘não poderá se furtar de pagar por valores que deveriam ter sido considerados previamente’.

No início de dezembro, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), órgão estadual que decide sobre o tombamento de imóveis e outros bens paulistas, rejeitou a abertura de um processo de tombamento do Complexo do Ibirapuera. A decisão abriu caminho para a concessão, agora suspensa.

A expectativa do governo era escolher a empresa privada que ficaria com o Complexo em fevereiro do ano que vem. Segundo a gestão Doria, a arrecadação com aluguéis do conjunto esportivo não chega a R$ 5 milhões por ano enquanto as despesas de manutenção giram em torno de R$ 15 milhões. O resultado é um déficit anual de R$ 10 milhões.

O Conjunto Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães tem uma área total de 105 mil metros quadrados, composto por cinco complexos distintos: Ginásio do Ibirapuera; Estádio Ícaro de Castro Mello; Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo; Palácio do Judô; e quadras de tênis e prédios de administração.

O Estado de São Paulo tinha proposto demolir o ginásio do Ibirapuera dentro de um contexto de concessão, no qual a empresa que ganhasse a licitação poderia explorar parte do terreno com um shopping e hotéis. O esporte ficava para segundo plano, juntamente com a história do ginásio, projetado por Ícaro de Castro, arquiteto-atleta premiado.

O Condepahaat, órgão estadual de proteção ao patrimônio, teve sua composição alterada no ano passado pelo governo do Estado, reduzindo os assentos de especialistas e professores universitários e aumentando a participação de escolhidos pelo próprio governo. No último dia 30, o órgão decidiu pela não abertura do processo de tombamento, com argumentos de que estava obsoleto e que o instituto do tombamento não poderia ser “banalizado”.

“O Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães é sabidamente referência de esportistas na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Brasil, afinal, quantas não foram as exibições de excelência que os atletas brasileiros – e até estrangeiros – proporcionaram à população nas quadras e tatames instalados no Ginásio Mauro Pinheiro, nas piscinas do complexo aquático Caio Pompeu de Toledo e nas pistas do Estádio Ícaro de Castro Mello. Quantos pequenos não se iniciaram em práticas esportivas desenvolvidas no Complexo e, tempos depois, transformaram- se em ídolos/heróis esportivos de tantas outras gerações seguintes, incentivando crianças, adolescentes, adultos e até idosos a seguirem carreiras esportivas e/ou praticarem esportes pelo simples bem estar”, diz a juíza.

Em outro trecho, ela afirma ainda:

“E, ao que se percebe de fls. 325/347, a concessão pretendida parece transformar uma das poucas áreas públicas destinadas a práticas esportivas e de lazer em centro comercial, primordialmente, e, secundariamente, área para esportes. Destruir-se-á todo o Complexo Aquático e o Estádio para dar lugar a um hotel e um centro de compras, sem contar que o Ginásio será convertido em espaço para restaurantes e centro comercial.”

A ação popular foi assinada por diversos atletas olímpicos (como Maju Herklotz, André Domingos da Silva, Marta Sobral, Vera Mossa, e outros) e grandes personalidades (como Dalmo Dallari, Fabio Comparato, Renato Janine, além de grandes juristas, intelectuais e arquitetos) e patrocinada pelos advogados Igor Sant´Anna Tamasauskas e Luísa Weichert.

“Os pedidos demandam o respeito ao valor histórico e cultural do Complexo para o Esporte e Arquitetura Brasileira e Paulista, requerendo que se aguarde análise do pedido de tombamento feito ao CONPRESP, órgão municipal de proteção ao patrimônio.”