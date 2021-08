Juíza rejeita denúncia contra blogueiro bolsonarista por ameaças a Barroso e incitação ao crime

A Justiça Federal em Brasília rejeitou nesta terça-feira, 24, a denúncia oferecida pela Procuradoria da República contra o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, criador do canal Terça Livre, por ameaças feitas a Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e incitação ao crime.

Documento Leia toda a decisão PDF

A decisão é da juíza Pollyana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, da 12.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que não viu ‘justa causa’ nas acusações.Na avaliação da magistrada, as declarações do blogueiro não passam de ‘impropérios e bravatas’.