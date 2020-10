Juíza proíbe ANTT de impedir viagens de Buser em São Paulo e no Rio

A Justiça Federal proibiu em caráter liminar a interrupção de viagens da plataforma Buser em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em decisão assinada na quarta, 28, a juíza Rosana Ferri, da 2ª Vara Cível de São Paulo, determina que as unidades regionais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deixem de baixar atos que impeçam o trabalho de uma empresa de turismo que opera por meio da Buser.

A discussão girou em torno da distinção entre o serviço de transporte regular de passageiro e o não-regular, o chamado fretamento. A empresa Spazzini Turismo alega que a ANTT teria passado a exigir a contratação direta entre as pessoas transportadas e a empresa por meio de uma interlocução direta, sem a intermediação de terceiros, como o aplicativo.

Conhecido como ‘Uber dos Ônibus’, a Buser atua conectando um grupo de passageiros que busca o mesmo destino a uma empresa de fretamento, desde que a ocupação mínima de viajantes tenha sido alcançada. Nos autos, a ANTT trata o modelo como uma ‘desnaturação’ do modelo de fretamento.

Segundo a juíza Rosana Ferri, embora hajam distinções, a figura do intermediário do serviço passou a ser ‘completamente distinta’ com o lançamento de novas plataformas digitais.

“A legislação aplicável condiciona a contratação do serviço por fretamento a certas características (não regularidade da oferta, prestação ocasional, eventualidade, especificidade, não habitualidade), mas, em nenhum momento, proíbe a utilização da plataforma digital na intermediação dos serviços”, afirmou a magistrada.

“Por conseguinte, pelo menos neste exame inicial, tenho que a utilização de plataforma digital não desnatura, mas apenas facilita o serviço de contratação do fretamento eventual, democratizando e proporcionando ganho de eficiência à atividade”, concluiu.