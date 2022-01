Juíza manda Gol pagar hotel por 30 dias e ajudar tutores a buscar cadelinha ‘Pandora’, que sumiu em Cumbica

A juíza Fabiana Feher Recasens, da vara do plantão judiciário de São Paulo, determinou que a companhia aérea Gol pague pela estadia dos tutores da cadelinha Pandora, para que eles possam continuar a busca pelo animal de estimação se perdeu no aeroporto de Guarulhos no dia 15 de dezembro. Recasens também ordenou que a Gol contrate o serviço para buscar a cachorrinha por mais dez dias, para auxiliar na procura por Pandora.

A magistrada considerou que ainda há esperanças da localização da cachorrinha e assim mandou a Gol providenciar um local na região do Aeroporto de Guarulhos para que os tutores permaneçam por mais 30 dias à procura de Pandora, além de arcar com as despesas de alimentação.

O despacho dado nesta quarta-feira, 5, ainda determinou que o Aeroporto de Guarulhos autorize a entrada dos tutores da cadelina e da equipe contratada para auxiliar nas buscas na área interna do aeroporto, bem como toda a extensão interna do terminal.

O aeroporto ainda deverá apresentar as filmagens internas desde o dia 15 de dezembro, data do desaparecimento de Pandora, para que os tutores possam tentar identificar o caminho percorrido pelo animal, facilitando sua localização.

Pandora sumiu durante a realização da conexão de um voo que partiu de Recife, em Pernambuco, e tinha como destino Navegantes, em Santa Catarina.

Na petição apresentada à Justiça paulista, os tutores informaram que, em São Paulo, onde fizeram a escala, tomaram conhecimento que a cachorrinha havia escapado de sua caixa transportadora e se perdido do aeroporto.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da companhia.