Juíza manda arquivar inquérito contra Yago, que saiu para comprar pão e foi preso no Jacarezinho

A juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, mandou arquivar o inquérito policial contra Yago Correa de Souza, jovem de 21 anos que foi preso na comunidade do Jacarezinho após comprar pães para um churrasco.

Leia Também Negros são os mais abordados pela polícia no Rio, afirma pesquisa

A magistrada revogou as medidas cautelares que haviam sido impostas ao jovem, que estava em liberdade provisória. Além disso, mandou excluir as fotografias de Yago dos sistemas das Delegacias de Polícia e qualquer anotação de sua ficha de antecedentes criminais.

O despacho dado na sexta-feira, 25, ainda determinou que o inquérito seja enviado à Corregedoria da Polícia militar para apuração das condutas praticadas pelos policiais que prenderam Yago, com ‘adoção das medidas cabíveis’.

A decisão levou em consideração parecer do Ministério Público do Estado e destacou que a própria Polícia recomendou a soltura de Yago sob o argumento de que o jovem “estaria no lugar errado e na hora errada”.

O jovem foi acusado de tráfico de drogas sob alegação de que estava próximo a um menor de idade, que portava uma sacola com 150 gramas de maconha e 30 gramas de cocaína.

Após a prisão em flagrante, os policiais tiveram a ‘impressão’ de que Yago não tinha nenhuma relação com o caso, ficando em dúvida sobre sua ligação com o outro jovem, que foi apreendido com a necessaire que continha as drogas.

O caso ocorreu no último dia 2. Na ocasião, a família e vizinhos do jovem compareceram à 25ª Delegacia Policial para declara que Yago só havia saído para comprar pão.