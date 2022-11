Juíza dá 48 horas para Facebook remover publicação que pede boicote a comerciantes de Barra Bonita que teriam votado no PT

A Justiça de São Paulo deu 48 horas para o Facebook apagar uma publicação que sugere o boicote a comerciantes de Barra Bonita, município de 36 mil habitantes a 257 quilômetros da capital, por causa da eleição. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 5 mil.

A postagem reúne nomes de donos de comércio locais que teriam votado no PT. A decisão também determina a quebra do sigilo de mensagem do perfil ‘Natália Anti-PT’, responsável pela publicação.

A juíza Marília Vizzotto disse que a preferência partidária de uma pessoa ou empresa “não deveria, em um estado verdadeiramente livre e democrático, ser motivo de mácula à honra”. “Sendo essa a interpretação de pessoas pouco tolerantes à diferença e ao pluralismo que deve permear toda democracia”, escreveu.

O advogado Guilherme Belarmino é autor da ação e afirma que a publicação indica perseguição política, que configura um crime. “Não podemos admitir em um Estado Democrático de Direito que situações como essa ocorram. Internet não é terra sem lei e o autor desta perseguição criminosa deverá responder por seus atos cível e criminalmente”, defende.