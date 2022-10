Juíza extingue ação de Erika Hilton depois de Prefeitura de São Paulo conceder gratuidade de transporte no domingo

A juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, Cynthia Thome, julgou improcedente a cautelar de autoria da futura deputada federal Erika Hilton (Psol). Ela pedia a gratuidade do transporte público na cidade de São Paulo no segundo turno das eleições, que ocorrerá no próximo domingo (30). A magistrada concluiu que faltou ‘legitimidade ativa’ à ação.

Leia Também Entenda o caso: Promotora do MP de São Paulo defende transporte gratuito no segundo turno das eleições

Contudo, a própria autora da ação já havia pedido o seu arquivamento por ‘perda do objeto’. Depois do parecer favorável da Promotoria de Direitos Humanos de São Paulo, assinado pela promotora de Justiça Anna Trotta Yaryd e da Defensoria Pública, o município se manifestou no processo na última terça (25) afirmando que concederia a gratuidade no transporte público.

Documento Leia a sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo PDF

Além disso, a municipalidade afirmou que ‘aumentará sua frota para o segundo turno das eleições de 4.902 para 6.855 veículos, o que configura um acréscimo de mais de 40% de sua frota convencional’.

Apesar disso, Cynthia extinguiu a ação acolhendo o argumento da Prefeitura de que Erika não possui legitimidade para propor a demanda. Na sentença, ela argumentou que ‘não se discute nos autos direito individual, mas sim direito coletivo. A autora não detém direito subjetivo próprio’ e que ‘o remédio adequado para tutelar o interesse em questão não pode ser substituído pela via escolhida’.

“Não se aplica ao caso a regra prevista no artigo 5º, parágrafo 3º, da Lei 7.347/85 [Lei da Ação Civil Pública], visto que não se trata de ação civil pública”, argumentou a juíza. A redação do dispositivo mencionado diz que ‘em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa’.

Documento Leia a íntegra do parecer da 1ª Promotoria de Direitos Humanos de São Paulo PDF

A assessoria da psolista afirma que, apesar da sentença extintiva, a ação ‘foi vitoriosa’, porque teria motivado a Prefeitura de São Paulo a conceder o benefício. Contudo, sua defesa afirma que irá recorrer, ‘com o objetivo de que haja uma declaração da Justiça de que houve perda do objeto, e não ilegitimidade ativa da deputada’.

A sentença foi veiculada nesta quinta (27) no Diário de Justiça e o prazo para recurso começa a ser computado na sexta (28). O eventual acolhimento do recurso poderá reverter a sucumbência (obrigação de pagar custas e honorários advocatícios) da ação, cujo pagamento, de acordo com a decisão de 1ª instância ficou a cargo de Erika.