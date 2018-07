Juíza decreta prisão preventiva do ex-governador do Amazonas e manda prender também ex-primeira-dama José Melo (PROS) estava preso em regime temporário desde antes do Natal, mas agora, por ordem da Justiça Federal, vai ficar recolhido por tempo indeterminado sob suspeita de ligação com desvio de recursos da saúde e propina de R$ 20 milhões; sua mulher, Edilene Gomes de Oliveira também vai para a cadeia