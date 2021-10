Juíza condena sargento da PM de Brasília a pedir desculpas a médico que ofendeu por não lhe receitar kit covid

A juíza Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, da 3ª Vara Cível de Brasília, condenou uma sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal a se desculpar e se retratar, em até 15 dias, por ofensas que fez ao médico que lhe atendeu quando foi diagnosticada com covid-19, mas recusou prescrever o chamado ‘kit covid’ – medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença causada pelo Sars-Cov-2. De acordo com a sentença, a retratação deverá ser compartilhada em lista de transmissão do WhatsApp utilizada para proferir as ofensas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20 mil.

A decisão acolhe pedido do médico, que alegou à Justiça do DF que receitou a medicação adequada para o tratamento dos sintomas de covid-19, mas não o chamado ‘kit covid’ em razão da falta de respaldo nas orientações da Associação Médica Brasileira, da Sociedade de Infectologia Brasileira e outras instituições médicas.

O médico relatou que, em razão de não ter atendido pedido do paciente de uso do “kit covid” e de exames considerados desnecessários, ‘foi alvo de publicações ofensivas, com palavras desonrosas em relação à sua prática médica’.

De acordo com a decisão de Geilza, a sargento que foi condenada imputou ao médico ‘a pecha de ser “incompetente” e “incapaz”’. Além disso, as publicações chamaram o médico de estúpido e ignorante e registravam que o profissional seria ‘responsável pela morte de muitos dos “irmãos de farda”’.

Em sua defesa, a PM alegou que apenas exerceu seu direito de liberdade de manifestação e argumentou ainda que o médico não teria observado as recomendações do manual de Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada do Ministério da Saúde.

Ao analisar o caso, a juíza considerou que era ‘inegável’ que o conteúdo divulgado pela sargento ‘atenta contra a honra, a reputação e a imagem’ do médico – “tendo configurado abuso de direito, uma vez que extrapolou os limites do exercício da liberdade de expressão”.

Segundo a magistrada, a conduta atribuída pela PM ao médico não foi ilícita, considerando que o médico tem autonomia para prescrever o tratamento que julgar mais adequado ao caso, ‘não havendo obrigatoriedade de que siga a linha que a ré julgava a mais adequada ao caso’.

“Notadamente porque a ré não possui conhecimentos médicos ou técnicos que rivalizem com os do autor, que, inclusive, além de ser graduado em Universidade Federal conceituada, possui especialização, Mestrado pela mesma Universidade Federal, e cursa doutorado, sendo responsável pela Clínica Médica do hospital em que a ré foi atendida, o que, em princípio, sinaliza para sua competência”, seguiu.