Juíza condena prefeitura de Itatiba a indenizar mulher chamada de ‘morta de fome’ na fila para receber cesta básica

A Justiça de São Paulo condenou a prefeitura de Itatiba, no interior de São Paulo, a pagar indenização por danos morais a uma mulher que foi humilhada na fila de distribuição de cestas básicas. A multa de R$ 10 mil também recai sobre a empresa terceirizada contratada pela administração municipal para prestar o serviço.

A decisão é da juíza Renata Heloisa da Silva Salles, da 1.ª Vara Cível de Itatiba, que considerou a situação ‘vexatória’. “Resta evidente a lesão à honra da parte autora ante os insultos a ela desferidos”, escreveu.

O episódio aconteceu em julho do ano passado. De acordo com o processo, a mulher que move a ação foi chamada de ‘olho grande’ e ‘morta de fome’ por uma funcionária terceirizada da prefeitura ao perguntar se ela poderia incluir uma caixa de leite em sua cesta básica. Era a primeira vez que a moradora fora atendida no programa coordenado pela Secretaria Municipal de Ação Social. Ela registrou boletim de ocorrência, comunicou a prefeitura e disse à Justiça que se sentiu ‘ridicularizada’.

A prefeitura disse no processo que o caso não passou de um ‘mal entendido’ e foi ‘solucionado no mesmo dia’. A empresa, por sua vez, alegou que ‘não houve qualquer palavra ofensiva, nem evidência de que a autora tenha sido vítima de preconceito, injúria ou difamação’. Também afirmou que outros funcionários atenderam a mulher. Cabe recurso da decisão.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Itatiba e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.